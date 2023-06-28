Картаполов назвал срок принятия закона о повышении призывного возраста Картаполов: Госдума может принять законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в июле

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Госдума может принять законопроект о поэтапном повышении призывного возраста уже в июле, сообщил ТАСС председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, депутаты постараются закрыть этот вопрос до окончания весенней сессии.

Будем стараться рассмотреть в июле, — заявил Картаполов.

Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Картаполовым в марте. Документ предполагает поправки в федеральные законы о военной и альтернативной службе, в июне законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении.

Законопроект предполагает поэтапное повышение возраста призыва на срочную службу до 21 года. Так, в 2024 году в армию будут призывать россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке отмечалось, что это позволит выпускникам спокойно готовиться к экзаменам для поступления в вузы и не отвлекаться на получение медицинских справок для отсрочки от армии.

Инициатива предусматривает, что россияне при желании смогут служить и с 18 лет. Помимо этого, граждане от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и ранее не проходившие службу, не имея на то законных оснований, тоже смогут пройти ее, если захотят. Картаполов отмечал, что это позволит обменять «тухлую справку уклониста» на «честный военный билет».