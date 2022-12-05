Путин подписал закон о 24 выходных днях для родителей детей-инвалидов

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предоставляет россиянам (родителям, опекунам, попечителям), ухаживающим за детьми-инвалидами, право однократно в течение календарного года использовать до двадцати четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд.



Предоставление выходных будет согласовываться с работодателем в случае использования более четырех таких дней. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее 5 декабря Путин подписал закон, который позволяет родителям направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг для детей. Согласно документу, это можно будет делать, не предъявляя в Пенсионный фонд России договор с образовательной организацией.

В документе указано, что оплачивать обучение ребенка из средств маткапитала без предъявления в ПФР договора можно, если между территориальным отделением ПФР и образовательной организацией существует соглашение об информационном взаимодействии. В таком случае для получения образовательных услуг достаточно подать в фонд соответствующее заявление.

Размер маткапитала в 2023 году составит 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей — на второго. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации ребенка-инвалида и другие нужды.