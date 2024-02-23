Путин поддержал увеличение суточных для водителей грузовиков

Фото: Сергей Бобылёв, ТАСС/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал увеличение суточных для работников автомобильной отрасли, пишет Interfax. На встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта один из участников обратился к главе государства с вопросом, возможно ли увеличить суточные, поскольку они составляют 700 рублей в день, а обед обходится в 500 рублей.

Обязательно поработаем, я думаю, что это справедливо, — ответил Путин.

Российский лидер отметил, что вопрос поставлен правильно, и необходимо «поменять эту шкалу в соответствии с особенностями работы». Он добавил, что специалисты в этой сфере «постоянно в командировках», в то время как некоторые лишь раз в год отправляются в рабочие поездки.

Ранее Путин сообщил, что Китай поддерживает упрощение въезда для российских дальнобойщиков, однако для этого необходимы ответные шаги со стороны России. На данный момент в этом направлении ведется работа. Президенту рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются российские дальнобойщики при въезде в КНР. Сейчас они должны оформлять визы профессиональных водителей. Документ выдается только в приграничных регионах России, что затягивает процесс и делает его дорогостоящим.