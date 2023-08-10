Путин поддержал передачу контрольного пакета акций ОСК банку ВТБ

Фото: kremlin.ru

Андрей Костин и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства передать банку ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации, сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства озвучил свое решение на встрече с главой банка Андреем Костиным.

Начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, — заявил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что существует ряд вопросов, требующих особого внимания со стороны специалистов ВТБ. Они связаны с расчетами и финансами компании. Путин заверил Костина в том, что правительство страны окажет всю необходимую поддержку, а также выразил надежду на то, что банк справится со всеми поставленными задачами.

Ответственность понимаем, но команда готова, будем работать. Спасибо большое, — ответил Костин.

Генеральный директор ОСК Алексей Раханов ранее заявил, что в компании прорабатывают две концепции перспективного авианосца для Вооруженных сил России. По его словам, они выработаны специалистами корпорации, а также флотом. Объединяет их отношение к двигателю судна: обе группы считают, что он должен быть атомным.