Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик к российским военнослужащим, передает РИА Новости. С предложением на встрече главы государства с руководителями думских фракций выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, то я полностью поддерживаю. На практике это реализуется. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением. Я с этим согласен, — сказал глава государства.

Ранее депутат Олег Матвейчев предложил приравнять военкоров к ветеранам, так как они рискуют жизнью, снимая сюжеты о военных конфликтах. По его мнению, такие журналисты заслуживают льгот. Парламентарий напомнил, что сейчас в зоне спецоперации на Украине работает множество российских корреспондентов, при этом некоторые из них погибают при выполнении заданий. Депутат посетовал, что военкоры не защищены законодательством. Матвейчев предложил распространить на них в частичном или полном размере льготы, предусмотренные для ветеранов боевых действий. В частности, речь идет о компенсации оплаты жилья или медицинских услуг.

До этого сообщалось, что депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект о выплате 3 млн рублей семьям погибших при восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Донбассе по-прежнему совершаются попытки диверсий и обстрелов.