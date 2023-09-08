Путин подарил Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю икону XVII века

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Кремля. Главе государства удалось побывать на службе, после чего он преподнес храму подарок — Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

В монастыре российский президент поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. В память о визите ему подарили небольшую икону и сухарики в чугунке. После посещения монастыря на улице Путина уже ожидала толпа местных жителей. Они поблагодарили президента, после чего он пожал руки нескольким из них и покинул территорию храма.

Главу государства сопровождали: полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря игуменья Сергия, — уточняется в сообщении.

В ходе посещения музея Русского патриаршества в Воскресенском соборе Арзамаса президент рассказал, что его крестил отец Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил. Известно, что Путин был крещен в конце 1952 года. Церемония прошла в Преображенском соборе Ленинграда.