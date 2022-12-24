Путин поздравил по телефону Алиева с днем рождения

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Ильхам Алиев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил своего коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. 24 декабря азербайджанскому лидеру исполняется 61 год. Кроме того, политики обсудили реализацию трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении по обеспечению безопасности на азербайджанско-армянской границе.

Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Днем ранее Путин направил Алиеву поздравление с днем рождения. Он заявил, что под руководством азербайджанского лидера республика уверенно продвигается по пути социально-экономического развития и укрепляет свои позиции на международной арене.

Путин отметил, что искренне дорожит доверительными и товарищескими отношениями с Баку.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит отношения с Азербайджаном и рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия.

Алиев родился 24 декабря 1961 года. Он является сыном и преемником третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Политик четыре раза побеждал на выборах главы государства — в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах.