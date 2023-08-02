Путин передал госнаграды вдовам участников СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин передал государственные награды гвардии капитана Романа Воробьева и полковника Дениса Иванова их вдовам, сообщает ТАСС. Военнослужащие погибли в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Им посмертно присвоили звание Героя России.

Роман Воробьев участвовал в боевых действиях на Украине с 2014 года в составе батальона «Сомали». Впоследствии он дослужился до командира штурмовой роты. Мужчина погиб 9 июня 2023 года во время штурма. Денис Иванов же проходил службу в составе 123-й бригады. Он принимал участие в боях за Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Он погиб 17 июля.

В ходе церемонии награждения глава государства также вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину и еще семерым военнослужащим. Орденом Мужества были награждены старший лейтенант Инал Гериев, заместители командира батальона «Сибирь» Алексей Кайгородов и Сергей Мерзеликин, а также полковник Дмитрий Макаров.

На вручении государственных наград Владимир Путин подчеркнул, что погибшие участники специальной военной операции, награжденные званием Героя России, ушли из жизни не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы России, подытожил он.