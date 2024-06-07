Путин оценил предложение создать «третью столицу» Путин: РФ может создать «третью столицу», однако нужны привлекательные условия

Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс

Президент России Владимир Путин

России можно подумать о создании третьей столицы, но для этого необходимы привлекательные условия, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ, отвечая на вопрос о желании повторить подвиг Петра I и перенести столицу. По словам главы государства, тогда были другие времена и иные целеполагания. В современном мире нужно принимать другие средства и создавать условия для развития.

Петр Алексеевич — историческая личность. Он был царь всея Руси, а потом императором. Это были другие условия. Это было другое состояние общества, это были другие целеполагания. В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня, — объяснил президент.

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Также во время ПМЭФ глава российского государства предложил расширить программу семейной ипотеки для тех семей, которые живут или хотят поселиться в малых городах. По его словам, льготный кредит под 6% будет предоставляться вне зависимости от возраста детей. Такие же условия будут действовать во всех регионах страны, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Глава государства попросил правительство запустить эти программы с 1 июля 2024 года.