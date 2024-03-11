Путин отстранил генерала Кузьменкова от работы с Шойгу Хинштейн: Путин вернул генерала Кузьменкова на должность замдиректора Росгвардии

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сергей Шойгу и Алексей Кузьменков (слева направо)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Алексея Кузьменкова заместителем директора Росгвардии, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Глава государства вернул его на эту должность спустя менее чем год после назначения заместителем министра обороны Сергея Шойгу.

Указом президента заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен заместителем директора Росгвардии. На этом посту он продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения, — написал депутат.

Хинштейн заявил, что решение Путина вернуть Кузьминкова в Росгвардию объясняется успешным выполнением поставленных перед ним задач. Депутат подчеркнул, что переход генерала в Минобороны РФ «изначально планировался как временный».

Генерал-полковник Алексей Кузьменков был назначен на должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу 30 апреля 2023 года. В военном ведомстве он отвечал за организацию материально-технического обеспечения ВС России.

Алексей Кузьменков родился 10 июня 1971 года в Донецкой области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла, Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева МО РФ и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. В 2011 году занял должность замруководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.