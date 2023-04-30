Минобороны РФ объявило о назначении нового заместителя Шойгу МО РФ: Алексей Кузьменков назначен замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

Минобороны РФ сообщило, что генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение. Ранее Кузьменков занимал должность замкомандующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению и возглавлял работу штаба материально-технического обеспечения ВС России, говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.

На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, — сообщило Минобороны.

Алексей Кузьменков родился 10 июня 1971 года в Донецкой области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла, Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева МО РФ и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. В 2011 году занял должность замруководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

В органах материально-технического обеспечения армии проходил военную службу на различных должностях. С 2014-го по 2018 год Кузьменков возглавлял штаб МТО ВС РФ, в 2018-2019 годы являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по МТО. В 2019 году Кузьменков был назначен заместителем директора — главнокомандующего Росгвардией.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Александра Невского, медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени. В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Кузьменкову звание генерала-полковника.