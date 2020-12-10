Путин повысил 34 офицера до генеральских званий

https://static.news.ru/photo/cf94a5a6-3afa-11eb-951a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России 34 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств были повышены до звания генерал-майора. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Кроме того, согласно указу, многие генералы были повышены. В частности, генерал-лейтенант Алексей Ким получил звание генерал-полковника. Такого же звания удостоен и заместитель командующего войсками Росгвардии Алексей Кузьменков, а первый заместитель командующего Северо-Западным округом войск Росгвардии Андрей Пешаков стал генерал-лейтенантом. Званий генерал-лейтенанта полиции были удостоены ещё два представителя Росгвардии — начальник главного управления по Москве Михаил Воробьёв и начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Анатолий Маликов.

При этом в России появился новый полный адмирал. Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев, в соответствии с указом, стал полным адмиралом.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому президента предлагается наделить полномочиями назначать гражданских лиц на высшие офицерские должности, а также освобождать их от указанных должностей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещённому в базе данных Госдумы, такое назначение не является правовым основанием для приобретения назначаемыми гражданскими лицами статуса военнослужащих. На них не возлагаются соответствующие обязанности и не распространяются социальные гарантии, установленные для военных и членов их семей.

Как писал NEWS.ru, должности руководителей управлений Росгвардии в 20 регионах с населением свыше миллиона человек должны будут занимать сотрудники в звании генерала. Сейчас руководством занимаются полковники. Нововведение коснётся Калужской, Ярославской, Нижегородской, Тюменской, Томской, Курской, Белгородской и других областей, а также управлений Росгвардии в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Кроме того, генеральским станет пост замначальника ГУ ведомства по Краснодарскому краю начальника управления координации деятельности подразделений Росгвардии (Сочи). При этом пропорционально планируется уменьшить количество высших офицеров в центральном аппарате Росгвардии.