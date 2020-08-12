Статус руководителей Росгвардии в ряде регионов повысят до генеральского

https://static.news.ru/photo/b43d7294-dc61-11ea-89aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Должности руководителей управлений Росгвардии в 20 регионах с населением свыше миллиона человек должны будут занимать сотрудники в звании генерала. Сейчас руководством занимаются полковники.

Нововведение коснётся Калужской, Ярославской, Нижегородской, Тюменской, Томской, Курской, Белгородской и других областей, а также управлений Росгвардии в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Кроме того, генеральским станет пост замначальника ГУ ведомства по Краснодарскому краю — начальника управления координации деятельности подразделений Росгвардии (Сочи).

При этом пропорционально планируется уменьшить количество высших офицеров в центральном аппарате Росгвардии. До звания полковника понизят позиции двух замначальников главного оперативного управления, замначальника главного организационно-мобилизационного управления, начальников управлений информационных технологий, артиллерийского вооружения, квартирно-эксплуатационного, управления программ вооружения и гособоронзаказа и других служащих. Понижение ждёт ещё 16 позиций в штабах округов.

В настоящее время генералы полиции возглавляют управления в регионах, где есть крупные города-миллионники, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии предоставляться гражданам. Кроме того, по требованию человека они должны показать служебное удостоверение.