Путин отреагировал на планы НАТО разрешить Киеву наносить удары по России Путин: Россия внимательно следит за заявлениями Запада об ударах по России

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Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь страны, заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Узбекистан. Он подчеркнул, что в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

Столтенберг, говоря о применении высокоточного оружия по РФ, не может не знать, что такие удары могут наноситься без участия украинских военных, только с использованием космических средств, — отметил Путин.

Президент также отметил, что заявления о возможных ударах западным оружием появляются во время наступления российских вооруженных сил в Харьковской области. По его словам, Альянс сам спровоцировал эту ситуацию.

Я полгода назад сказал, что если они будут наносить удары, то мы вынуждены будем создавать зону безопасности, — подчеркнул глава России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России являются «абсолютно безответственными и провокационными». По его словам, на Западе нет единого мнения по вопросу атаки западным оружием по РФ.