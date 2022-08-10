Путин похвалил строителей из России, работающих в ДНР и ЛНР Путин отметил мужество строителей из России, работающих в ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин отметил мужество и профессионализм российских строителей, оказывающих помощь в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС. В строительной отрасли заняты миллионы «настоящих мастеров, которые создают облик современной России, возводят прочный фундамент для ее развития во всех областях», заявил российский лидер, выступая на церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце.

Особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик, — сказал Путин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о ведущихся с Пхеньяном переговорах о приезде в республику строителей из Корейской Народно-Демократической Республики. Он сообщил, что первые группы специалистов должны прибыть в ближайшее время, и добавил, что в других странах северокорейские специалисты зарекомендовали себя как высококвалифицированные и дисциплинированные работники. В посольстве КНДР в Москве не подтвердили договоренность, лишь отметив, что такой вопрос прорабатывается.