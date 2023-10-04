Путин оценил идею «экспортировать русскую культуру» в дружественные страны Путину одобрил открытие в прикаспийских странах центров дружественных литератур

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» положительно оценил возможность открытия центров дружественных литератур в прикаспийских странах, передает ТАСС. С подобной идеей к главе государства обратился преподаватель литературы из Астраханской области Андрей Журбин. Он предложил организовать такие центры в Азербайджане, Иране, Туркмении и Казахстане, чтобы «заниматься возведением культурных мостов через Каспий, экспортировать русскую культуру в дружественные страны».

Очень положительно. Таким узким специалистам, как вы, в голову приходят такие хорошие идеи, мне не приходило, к сожалению, хотя мы регулярно с коллегами собираемся в рамках прикаспийских саммитов по самым разным направлениям, Каспий — наш общий дом с прикаспийскими государствами, все они для нас важны, — ответил Путин.

Он добавил, что очень важным является «не растерять все то, что было в предыдущие десятилетия, развивать контакты со всеми перечисленными странами». По мнению Путина, в этом заинтересованы и сами каспийские республики, поскольку там политики выступают с инициативами открытия российских школ и «направления преподавателей русского языка и литературы для работы в этих странах».

Президент заверил, что он даст поручение Министерству иностранных дел, правительству РФ и администрации главы государства продумать данное предложение. Путин подчеркнул, что идея «конкретная, очень понятная и настолько гуманитарная», что едва ли кто-то способен выступить против ее реализации.

Также в ходе общения с педагогами президент РФ заявил, что новым регионам необходимо наверстывать упущенное в сфере образования. Глава государства призвал помочь им в этом и сделать все для того, чтобы школьники и учителя чувствовали себя частью образовательного процесса страны.