Путин обсудит с Совбезом России миграционную сферу Путин проведет заседание Совбеза РФ по теме безопасности в сфере миграции 19 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 19 октября проведет заседание Совбеза в режиме видеоконференции, сообщает Telegram-канал Кремля. На повестке дня будут стоять вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере. Также с докладом выступит зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности РФ. Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности, — говорится в сообщении.

О планах президента провести совещание с членами Совбеза стало известно ранее из передачи «Москва. Кремль. Путин». При этом точную дату его проведения ведущий Павел Зарубин не назвал.

Предыдущее заседание Путина с Совбезом состоялось 10 октября. На нем глава государства сообщил о массированном ударе по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он подчеркнул, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы Москвы будут жесткими. Президент также заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.