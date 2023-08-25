Путин обсудил поддержку россиян за границей на совещании Совбеза

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании членов Совета безопасности РФ, сообщается на официальном портале Кремля. Одной из тем для обсуждения стал вопрос поддержки граждан России, проживающих или находящихся за рубежом. Совещание проходит в реальном времени в режиме видеоконференцсвязи, другие темы остаются неизвестными.

У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом, — заявил Путин.

Помимо главы государства, в совещании также участвуют председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Также на мероприятии присутствуют глава администрации президента Антон Вайно и министр обороны Сергей Шойгу.

Постоянная комиссия при Совете по правам человека по международному сотрудничеству ранее выступила с обращением в адрес ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Члены комиссии просят организации защитить россиян от выдворения из Латвии в случае несдачи языкового экзамена. По мнению экспертов совета, выдворение таких граждан является нарушением прав русскоговорящих жителей Латвии. Предполагается, что из страны могут выдворить около 6 тысяч человек, не сдавших обязательный экзамен.