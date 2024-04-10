Путин обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. По словам главы государства, праздник олицетворяет радость обновления, стремление к чистоте поступков, помыслов и нравственному очищению. Он добавил, что проживающие в России мусульмане бережно хранят традиции предков. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что мусульманские организации участвуют в жизни страны, в частности, взаимодействуют с общественными и государственными структурами, а также уделяют внимание воспитанию подрастающего поколения. По словам Путина, они также поддерживают участников специальной военной операции на Украине и вносят серьезный вклад в укрепление единства российского народа.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравлении с праздником Ураза-байрам обратился к гражданам с просьбой не пятнать честь народа республики. Он также призвал воспитывать детей «достойными имени и памяти славных предков». По словам Рахмона, молодежь должна поднимать авторитет и имидж государства на международной арене.