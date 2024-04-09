«Не пятнать честь народа»: Рахмон призвал воспитывать достойных детей Президент Рахмон попросил граждан не пятнать честь таджикского народа

Фото: Kremlin.ru

Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравлении с праздником Ураза-байрам обратился к гражданам с просьбой не пятнать честь таджикского народа, передает его пресс-служба. Глава республики также призвал воспитывать детей «достойными имени и памяти славных предков». По его словам, молодежь должна поднимать авторитет и имидж страны на международной арене.

Потому что позорить свою нацию недостойно человека, чей народ именуется таджикским, с древней и богатой культурой, всемирно известной цивилизацией, — сказано в сообщении.

Рахмон также отметил, что в мире сегодня растет напряженность, поэтому нельзя допустить, чтобы граждане становились «игрушкой в руках заинтересованных групп и сил». Кроме того, президент призвал проявить политическую бдительность и осознать национальные ценности.

На первый план мы должны выдвигать интересы государства и нации, помнить, что таджики изначально отличались как гуманно настроенный и толерантный народ, вошли в историю человечества со своей богатой на редкость всемирно известной литературой, — подчеркнул Рахмон.

Главный муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал мусульман не брать с собой большие сумки при походах в мечети в период Ураза-байрама. По его словам, людей очень много, поэтому при проверках в метро могут возникать пробки. Отказ от больших сумок поможет избежать столпотворения.

