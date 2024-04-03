Путин: нужно проработать тему воздвижения моста между Сахалином и материком

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Надо связать остров Сахалин с материком с помощью моста, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, этот вопрос требует проработки.

Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим, — сказал Путин.

Проект строительства моста на Сахалин обсуждается в России более 20 лет. Владимир Путин поручил в 2018 году проработать вопрос о постройке моста между островом и материковой частью России правительству страны. В программе развития РЖД до 2025 года было заложено 540 млрд рублей для строительства железнодорожного перехода.

Позже Лимаренко сообщал, что Мостовой железнодорожный переход Селихин (Хабаровский край) — Ныш (Сахалин) планируется возвести до 2035 года. По его словам, работы над проектом начались еще в 2019 году.

При этом вице-премьер, полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что строительство моста на Сахалин обсуждается в России с середины XX века и всегда вызывало всегда много вопросов.