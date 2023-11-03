Путин назвал санкции против членов Общественной палаты оценкой их работы

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ

Санкции Запада в отношении некоторых членов Общественной палаты России являются оценкой их работы и говорят о качестве выполняемых задач, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами ОП. Он поблагодарил сотрудников ведомства за их гражданскую позицию, а также за их отношение к сложившейся в стране ситуации.

Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями. Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России, — сказал российский лидер.

В Москве в Музее Победы проходит итоговый форум Общественной палаты России «Сообщество» по теме «Гражданское общество: достижения, лица, события», на котором присутствуют лидеры мнений, активисты, представители некоммерческих организаций (НКО), социально ориентированного бизнеса, СМИ и органов власти. По традиции к участникам форума президент выступает с обращением. Ему также представят итоговую версию ежегодного доклада о состоянии гражданского общества.

Ранее ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин заявил, что включение университета в санкционные списки США свидетельствует о признании научного потенциала вуза, его конкурентоспособности и о качественной подготовке кадров для российской экономики. Он подчеркнул, что, несмотря на эти санкции, вуз продолжит заниматься научными исследованиями и разработками.