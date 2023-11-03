Ректор «Бауманки» раскрыл, почему этот вуз попал под санкции Ректор МГТУ им. Баумана: вуз попал под санкции из-за его научного потенциала

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Михаил Гордин

Включение МГТУ им. Н. Э. Баумана в санкционные списки США практически не окажет никакого влияния на операционную деятельность университета, заявил ректор университета Михаил Гордин в обращении к студентам, сотрудникам и партнерам вуза, опубликованном на сайте учебного заведения. По его словам, рестрикции свидетельствуют о признании научного потенциала вуза, его конкурентоспособности и качественной подготовке кадров для российской экономики. Ректор добавил, что, несмотря на эти санкции, вуз продолжит заниматься научными исследованиями и разработкам, а также не перестанет создавать новые образовательные программы по подготовке высококвалифицированных инженеров.

Включение МГТУ им. Н.Э. Баумана в санкционные списки является признанием нашего научного потенциала. <...> Попадание в списки практически никак не повлияет на нашу текущую операционную деятельность. Мы давно адаптировались к жизни в условиях секторальных ограничений для высокотехнологичных отраслей промышленности, — говорится в заявлении главы вуза.

2 ноября Минфин США расширил санкционный список по России, включив в него более 30 физических лиц и около 200 организаций. В эти списки попал МГТУ им. Баумана, а также научно-технический центр «Газпром нефти», предприятия «Газпром нефть — Каталитические системы» и многие другие.

В сентябре власти Канады наложили санкции еще на 42 физических и 22 юридических лица из России. В перечне теперь значатся издания «Взгляд» и «Комсомольская правда». В список подсанкционных физлиц добавили министра труда и соцразвития Антона Котякова, а также российские вузы, среди которых МГИМО и его ректор Анатолий Торкунов, а также Высшая школа экономики.