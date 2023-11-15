Путин назвал причины значительного роста доверия россиян к выборам Путин: доверие россиян к выборам растет из-за использования новых стандартов

Фото: Kremlin.ru

Использование современных стандартов привело к тому, что россияне начали больше доверять выборам и избирательной системе, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами ЦИК в Ново-Огарево. По его словам, об этом свидетельствуют все проводимые социологические опросы и исследования. Выступление главы государства публикует пресс-служба Кремля.

Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования, — заявил Путин.

Российская избирательная система неустанно совершенствуется, формируется законодательная нормативная база, добавил президент. Сейчас можно говорить о том, что отличительной чертой становится максимальная открытость и прозрачность.

Активно внедряется система электронного голосования, такой опыт уже апробирован в 30 регионах. Элла Александровна (Памфилова, глава ЦИК. — NEWS.ru) мне в свое время доказывала преимущества такой формы голосования, и, на самом деле, она оказалась права, — указал Путин.

Также президент заявил, что главным результатом любых выборов в России является легитимность. По его словам, этот принцип лежит в основе политической стабильности.