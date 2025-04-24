Путин назвал негативные последствия снижения темпов жилого строительства Путин: правительство должно обратить внимание на снижение темпов строительства

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Застройщики в России снизили темпы запуска новых проектов, сообщил президент страны Владимир Путин. По его словам, такая ситуация должна привлечь особое внимание со стороны властей, так как она негативно влияет на доступность жилья для граждан, а также на множество производственных сфер, передает ТАСС.

К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на загрузке смежных отраслей — от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники, — прокомментировал глава РФ.

Кабмин уже принял некоторые решения по этому вопросу, напомнил Путин. Он добавил, что правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных экономических отраслей промониторила сферу жилой и инфраструктурной застройки, отметив наиболее сложную ситуацию в этой области.

Ранее российский лидер отметил необходимость замедления роста цен в государстве. Путин напомнил, что сейчас показатель инфляции все еще удерживается на высоком уровне, превышая 10%. Он подчеркнул важность развития собственного производства, экспортных и торговых связей.