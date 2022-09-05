Путин назвал настоящую страну восходящего солнца Путин: cтрана восходящего солнца — это Россия

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Президент России Владимир Путин

Настоящая страна восходящего солнца — это Россия, заявил президент страны Владимир Путин участникам Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Президент указал, что российские регионы Чукотка и Камчатка находятся восточнее Японии, которую принято называть «страной восходящего солнца».

Наших соседей японцев называют «страной восходящего солнца». Но восточнее Японии находится Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка, — сказал Путин.

5 сентября Путин прилетел в Камчатский край. В ходе визита глава государства примет участие во Всероссийском экологическом молодежном форуме «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, а также встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым.

Далее российский лидер отправится во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума и посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил «Восток-2022».

Ранее стало известно, что 7 сентября Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Основными темами обсуждения станут мировые процессы и развитие территорий Дальнего Востока.