Путин назвал лучшие качества Киссинджера Путин заявил, что Киссиенджер был мудрым и дальновидным политиком

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Генри Киссинджер

Президент России Владимир Путин назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным деятелем. Об этом он заявил в официальной телеграмме c соболезнованиями жене политика, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что неоднократно лично общался с Киссинджером и сохранит светлую память об этом политическом деятеле.

Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире. С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договорённости, способствовавшие укреплению глобальной безопасности, — заявил Путин.

Киссинджер скончался 30 ноября в США в возрасте 100 лет. Уроженец Веймарской республики умер дома, в Коннектикуте. Во время Второй мировой войны Киссинджер в составе американских войск воевал в Германии. Награжден Бронзовой звездой. В 1973–1977 годах он был во главе американской дипломатии. При этом играть доминирующую роль во внешней политике США он начал в 1969 году.