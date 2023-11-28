Путин назвал ключевое условие урегулирования конфликта на Ближнем Востоке Путин назвал создание государства Палестина главным условием для решения конфликта в Газе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Главным условием для урегулирования палестино-израильского конфликта является создание суверенного государства Палестина в границах 1967 года, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к палестинскому лидеру Махмуду Аббасу. Российский лидер отметил, что конфликт на Ближнем Востоке приносит большие страдания мирному населению, передает ТАСС.

Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года, — говорится в послании Путина, которое зачитал замглавы МИД РФ Михаил Богданов на мероприятии по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

Путин отметил, что считает это условие ключевым. По мнению главы РФ, именно его реализация позволит достичь «всеобъемлющего долгосрочного, справедливого палестино-израильского урегулирования».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас могут провести личную встречу до конца текущего года. По его словам, переговоры остаются в повестке дня российского лидера, однако точная дата пока не назначена.