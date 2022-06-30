Путин назвал преступлением против человечности действия Киева в Донбассе

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Президент России Владимир Путин в обращении к участникам Х Петербургского международного юридического форума заявил, что к действиям киевского режима сегодня можно относиться только как к преступлению против человечности и никак иначе, передает ТАСС.

Действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности, — сказал глава государства.

Он также призвал другие страны работать над темами борьбы с голодом, изменения климата, стабильности энергетических и продовольственных рынков, а также сферы контроля над вооружением. По словам Путина, это требует взаимодействия на международном уровне.

Ранее глава государства предупредил об опасности однополярного мира. По его словам, доминирование одной страны в мире порождает системные риски. Путин подчеркнул, что международное право необходимо укреплять, а не отказываться от него, так как сейчас его пытаются подменить диктатом и намеренным отказом некоторых стран от принципов гуманизма и справедливости.