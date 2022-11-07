Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации Путин заявил, что 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне СВО на Украине

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Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, из них порядка 50 тысяч принимают участие в боевых действиях, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион. Глава государства добавил, что остальные мобилизованные проходят обучение на полигонах.

У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах, — сказал Путин.

Российский лидер также призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным, независимо от их места пребывания — на полигонах или в зоне боевых действий.

Ранее президент назвал общее число мобилизованных россиян — 318 тысяч человек. При этом он добавил, что поток добровольцев в Вооруженные силы РФ не прекращается, поэтому количество мобилизованных превысило изначально установленную планку в 300 тысяч.

Депутат Госдумы Виктор Соболев ранее предположил, что если боевые действия перекинутся с Украины на территорию России, будет объявлена полная мобилизация. По его словам, для этого потребуется новый указ президента России.