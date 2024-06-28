Путин назначил нового посла в Чили Путин назначил Белинского послом в Чили

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Президент России Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин назначил Владимира Белинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чили, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Его предшественником был Сергей Кошкин, которого освободили от должности.

Назначить Белинского Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Чили, — говорится в документе.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Пашкова новым заместителем министра транспорта. Отмечается, что ранее он занимал должность директора административного департамента Министерства транспорта России. Пашков будет помогать Роману Старовойту, назначенному главой ведомства в мае 2024 года.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил посла в России, им был назначен Александр Рогожник. По данным БелТА, ранее он занимал должность министра промышленности Белоруссии. Дмитрий Крутой, ранее представлявший страну в России, перешел на пост главы администрации президента республики. Кроме того, Лукашенко сменил главу МИД, теперь внешнеполитическое ведомство возглавил Максим Рыженков, который был первым замглавы администрации белорусского лидера.