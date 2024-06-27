Лукашенко сменил белорусского посла в России Лукашенко назначил Рогожника послом Белоруссии в России

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом в РФ Александра Рогожника, сообщает БелТА. До этого он занимал пост министра промышленности республики.

Рогожник сменил на этом посту Дмитрия Крутого, который перешел на пост главы администрации президента Белоруссии. Кроме того, Лукашенко сменил главу МИД, теперь внешнеполитическое ведомство возглавил Максим Рыженков, который был первым замглавы администрации белорусского лидера.

В мае белорусский президент уволил генерал-майора Виктора Гулевича с должности начальника Генштаба ВС республики. Свой пост тот занимал с 2021 года. Позже Лукашенко назначил на эту должность генерал-майора Павла Муравейко. Он занимал пост первого заместителя госсекретаря Совбеза республики. Во время назначения президент подчеркнул важность того, чтобы министр обороны и начальник Генштаба сработались.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия стала сильнее и сделает все, чтобы никто не стал проверять ее возможности извне. Глава государства объяснил, что страну сделали сильнее внешние вызовы и давление. Он также уточнил, что манипуляции в адрес Белоруссии бесполезны. Президент также отметил, что жители Белоруссии в годы Великой Отечественной войны «не встали на колени перед врагами и не намерены склонять голову перед ними и сегодня».