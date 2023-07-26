Путин назначил дату парада в честь Дня ВМФ Путин подписал указ о проведении 30 июля парада в Петербурге в честь Дня ВМФ

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин постановил провести военно-морской парад в Санкт-Петербурге в четь Дня ВМФ 30 июля, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вечером того же дня должен быть произведен артиллерийский салют.

В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю провести 30 июля 2023 года, в День Военно-Морского флота, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад, в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют, — говорится в указе.

Подготовка парада возложена на Минобороны России и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые кабмином. Правительству Северной столицы поручено оказать им содействие в этом.

Ранее стало известно, о том как в Москве и Санкт-Петербурге будет проходить празднование Дня ВДВ, который традиционно отмечается 2 августа. В столице причастные к этому роду войск будут собираться в парке Горького, на Поклонной горе и ВДНХ. В этот день десантники устраивают показательные выступления, проводят парады и концерты.

В Петербурге День ВДВ в этом году будут отмечать в сквере имени Маргелова, где пройдет шествие и траурный митинг. Затем десантники отнесут букеты и венки к мемориалу на Марсовом поле. В городе планируются различные патриотические мероприятия.