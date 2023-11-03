Путин напомнил о происхождении Украины Путин: в составе Российской империи не существовало Украины

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты заявил, что в составе Российской империи не существовало «никакой Украины». По его словам, с XVI века Украина состояла из трех областей — Киева, Житомира, Чернигова.

Не было никакой Украины в составе Российской империи, — сказал президент.

Все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины в период создания СССР, добавил глава государства. За счет этого образовали огромную Украину, прежде всего и в значительной степени благодаря южнорусским территориям, подчеркнул Путин. Вместе с тем президент назвал «полным беспределом» объявление русских людей некоренной нацией на Украине.

Также в ходе встречи российский лидер прокомментировал санкции Запада в отношении некоторых членов Общественной палаты. По мнению президента, рестрикции как оценка их работы и говорят о качестве выполняемых задач. Он поблагодарил сотрудников ведомства за их гражданскую позицию, а также за их отношение к сложившейся в стране ситуации.

Итоговый форум Общественной палаты России «Сообщество» по теме «Гражданское общество: достижения, лица, события» проходит в Москве в Музее Победы. На мероприятии присутствуют лидеры мнений, активисты, представители некоммерческих организаций (НКО), социально ориентированного бизнеса, СМИ и органов власти.