Путин присвоил почетное звание народного артиста Игорю Угольникову Путин присвоил режиссеру Игорю Угольникову звание народного артиста России

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Игорь Угольников

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание народного артиста России актеру, режиссеру, генеральному директору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову. Подписанный главой государства указ опубликован на портале правовой информации.

Присвоить почетные звания: «Народный артист Российской Федерации» — Угольникову Игорю Станиславовичу — генеральному директору студии «Военфильм», — следует из текста указа.

Кроме того, звания заслуженного артиста РФ удостоились артист Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Агафонов, артист Костромского драматического театра имени Островского Алексей Галушко, артистка астраханского Театра юного зрителя Марина Захарова и другие деятели культуры.

8 марта Путин вручил госнаграды 20 россиянкам, среди которых были глава Минобразования Запорожской области Елена Шапурова, главный врач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, научный руководитель музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне Галина Алексеева, начальник отдела одной из воинских частей ЗВО Татьяна Чубченко, военная медсестра Кристина Ким и другие.