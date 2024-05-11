Путин наградил молдавского депутата орденом Дружбы Путин поручил наградить депутата парламента Молдавии Таубер орденом Дружбы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутата парламента Молдавии Марины Таубер орденом Дружбы, следует из опубликованного на портале правовых актов документа. Его вручили политику на заседании Совета Госдумы.

За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата парламента республики Молдова, — говорится в документе.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который участвовал в награждении, Таубер внесла большой вклад в развитие отношений между Россией и Молдавией. Депутат подвергалась откровенному шантажу и угрозам, обратил внимание он.

Самое главное, что у нас всегда была и есть дружба. Как бы ни хотела власть нынешняя в Молдове, которая руководится западными кураторами, эту дружбу разрушить, у них ничего не получается, — заключил Володин.

Ранее Таубер сообщила, что правоохранители под разными предлогами держали практически взаперти в аэропорту Кишинева участников съезда молдавской оппозиции в Москве. По ее данным, Служба информации и безопасности Молдавии начала допрашивать лидера партии «Возрождение» Наталью Параску.