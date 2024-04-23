Правоохранители держали в аэропорту Кишинева прибывших из Москвы представителей молдавской оппозиции, сообщил в своем Telegram-канале глава блока «Победа» Илан Шор. Он назвал происходящее беспределом и потребовал объяснить, в чем они виноваты.
Друзья, власть «по беспределу» несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинева безо всяких оснований! Что же страшного они сделали? Они «виновны» в самом главном преступлении по версии Санду: многие пассажиры этого рейса были на съезде политического блока «Победа» в Москве, — написал он.
Шор добавил, что людей вынуждали заполнять «нелепые бумажки». По его данным, из-за долгого ожидания нескольким пассажирам стало плохо и им потребовалась помощь врачей.
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила ТАСС, что правоохранители под разными предлогами держали практически взаперти в аэропорту Кишинева участников съезда молдавской оппозиции в Москве. По ее данным, Служба информации и безопасности Молдавии начала допрашивать лидера партии «Возрождение» Наталью Параску.
На днях молдавский оппозиционный политик Илан Шор на съезде молдавских оппозиционных депутатов в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». По его словам, блок будет готовиться к выборам президента республики и намеченному на осень референдуму о вступлении в Евросоюз.