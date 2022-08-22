Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Погибшую российскую журналистку и политолога Дарью Дугину посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин, документ за подписью главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно), — сказано в указе.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Журналистка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу машины сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку.

В ФСБ заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая российскими силовиками Наталья Вовк не имеет отношения к подрыву автомобиля.