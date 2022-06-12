Путин может встретиться с иностранными инвесторами на ПМЭФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) может встретиться с рядом зарубежных предпринимателей, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС в преддверии форума. Песков отметил, что традиционная общая встреча с представителями западного бизнеса на мероприятии в этом году не состоится.

Традиционная встреча в этом году не планируется. Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей. А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что Путин на ПМЭФ встретится с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами, которые освещают ситуацию на Украине.

Он добавил, что с «фронтовиками» Путин встретится неслучайно, так как именно они сейчас «руководят информацией». На возражение о том, что фронтовые корреспонденты очень заняты, представитель Кремля заявил, что они «все равно могут на пару деньков вырваться и прилететь на форум». Песков отметил, что большая часть мероприятия пройдет в закрытом режиме, но будет небольшая открытая часть.