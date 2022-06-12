Песков рассказал, с кем встретится Путин на ПМЭФ Песков: Путин встретится с главредами и военкорами российских СМИ на ПМЭФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) встретится с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами, которые освещают ситуацию на Украине, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, отдельной традиционной встречи с представителями международных компаний и иностранными инвесторами не будет, так как «в этом году будет чуть-чуть другое мероприятие».

Президент, расставляя в наше время должные приоритеты, проведет встречу с военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений и главами российских СМИ. Это и телевизионные каналы, и электронные СМИ, и интернет-мир, и газеты, — сказал Песков.

Он добавил, что с «фронтовиками» Путин встретится неслучайно, так как именно они сейчас «руководят информацией». На возражение о том, что фронтовые корреспонденты очень заняты, представитель Кремля заявил, что они «все равно могут на пару деньков вырваться и прилететь на форум». Песков отметил, что большая часть мероприятия пройдет в закрытом режиме, но будет небольшая открытая часть.

Кроме того, представитель Кремля анонсировал ряд встреч Путина с иностранными лидерами. Он не стал называть конкретные страны, чтобы избежать давления на гостей со стороны США.

Дабы не давать больше работы американским послам, я не буду сейчас ничего анонсировать, — подчеркнул Песков.

По его мнению, пленарная сессия будет «весьма и весьма интересной».

Ранее стало известно, что пленарное заседание ПМЭФ пройдет 17 июня. Модератором встречи станет главный редактор RT Маргарита Симоньян. На мероприятии будут затронуты глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели.