Путин может посетить Турцию в ближайшие дни

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Турция ожидает визита президента РФ Владимир Путин в ближайшие дни, сообщают турецкие СМИ. Точная дата встречи российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом не называется, передаёт газета Yeni Şafak.

Президент Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в состав делегации войдёт министр энергетики РФ Александр Новак, поскольку во встрече примут участие и руководители турецких экономических ведомств. Бизнесменов также пригласили на переговоры — они должны оценить инвестиционные возможности Анкары.

Общение двух лидеров проходило ранее в формате телефонных звонков. Так, президент России официально общался с главой Турции в марте. В ходе этих телефонных переговоров лидеры обсуждали ситуацию вокруг спецоперации на Украине и предложения по её урегулированию. После беседы, 29 марта в Стамбуле состоялись двусторонние переговоров Киева и Москвы.