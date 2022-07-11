Путин и Лукашенко обсудили, как решать вопрос с блокадой Калининграда Путин и Лукашенко обсудили калининградский транзит в ходе телефонных переговоров

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На сайте Кремля отмечается, что в ходе беседы стороны акцентировали внимание на ситуации вокруг санкций Вильнюса, ограничивших транзит товаров в Калининградскую область. Главы государств обсудили возможные шаги для решения данного вопроса.

В ходе телефонного разговора рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, был сделан акцент на ситуации в связи с введёнными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область, — сказано в сообщении.

Также обе стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-белорусских отношений.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что с 18 июня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено от компании «Литовские железные дороги».