Путин заявил гендиректору МАГАТЭ о рисках политизации атомной сферы

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Владимир Путин

В последнее время атомная деятельность стала чересчур политизированной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Он выразил надежду, что благодаря совместным с МАГАТЭ усилиям подобную риторику удастся снизить.

Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Мы рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю эту риторику на этот счет снижать, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что рад видеть главу МАГАТЭ в Москве, несмотря на разногласия в видениях проблемы, и высказался о готовности обсудить все накопившиеся вопросы касательно атомной деятельности.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что подача электричества на Запорожскую АЭС для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередачи. В то же время говорить о полноценном запуске станции, по его словам, преждевременно, так как для этого необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. По ее мнению, обстрел электростанции нужно воспринимать не иначе как ядерный шантаж или террористические действия со стороны Украины.

В свою очередь Гросси указывал, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке также обсудил с Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая ЗАЭС. По его словам, Россия намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы атомной станции.