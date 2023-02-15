«Пусть рожают по 10 детей»: депутат Госдумы о планах на посту мэра Москвы Депутат Госдумы Кузнецов пообещал заняться финансированием регионов на посту мэра Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил корреспонденту NEWS.ru, что планирует составить конкуренцию Сергею Собянину, баллотируясь на пост мэра Москвы. По словам парламентария, он намерен перенаправить обратно в области предприятия, которые фактически находятся в регионах, но зарегистрированы в Москве и приносят доходы в ее бюджет. Деньги, которые приходят в Москву из регионов, также планируется перераспределить таким образом, чтобы они оставались в регионах.

[Я хочу], чтобы люди ехали не в Москву в поисках лучшей жизни, а оставались бы в регионах, и вернулись в регионы те, кто оттуда когда-то уехал в Москву <...>. И пусть люди будут счастливы на земле, в своих домах, рожая по 10 детей, — подчеркнул депутат.

По его словам, условия для жизни в регионах улучшатся вскоре после того, как деньги начнут распределяться в их пользу. В то же время депутат признался, что оценивает свои шансы на победу как крайне незначительные, но и отступать не собирается.

Сергей Семенович — это, конечно, авторитетище. Но всё равно я должен побороться, — заключил Кузнецов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мэр Москвы справляется со всеми поставленными задачами, похвалив московские власти за хорошие показатели строительства инфраструктуры, в том числе транспортной. По его мнению, если такой темп сохранится, то москвичи оценят это на выборах градоначальника в 2023 году.