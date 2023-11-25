Пушков высказался по поводу вердикта нейросети о высадке NASA на Луну Пушков: вердикт нейросети подтверждает, что фото NASA на Луне поддельное

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Вывод американской нейросети, которая сообщила, что фотографии с космонавтами NASA на Луне — подделка, является веским доказательством этой теории, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По мнению политика, подлинность снимка и до этого вызывала большие сомнения.

Об этом многие говорят и говорили уже давно — и с серьезными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и Искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие бы то ни было сомнения, — констатировал Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал новость о том, что нейросеть от компании Google проанализировала изображения американской лунной миссии. Искусственный интеллект счел фотографии космической программы NASA подделкой.

Ранее ученые при помощи современных технологий исследовали лунный грунт, который добыли астронавты корабля «Аполлон-17» в 1972 году, и узнали ее реальный возраст. Лунные кристаллы подвергли атомно-зондовой томографии. Специалистам удалось установить, что естественный спутник Земли на самом деле образовался около 4,46 млрд лет назад: Луна оказалась примерно на 40 млн лет старше, чем предполагалось изначально.