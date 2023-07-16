Пушков указал на неожиданную суть стратегии США Пушков: действия США объясняются только желанием получить прибыль

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле. Как правило, действия американцев объясняются стремлением получить прибыль, отметил политик в Telegram.

Американцы, как правило, идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить, — говорится в его сообщении.

Именно таким подходом, считает сенатор, руководствовались в США, когда участвовали в создании военной индустрии гитлеровской Германии, продавали станки Советскому Союзу и вкладывали деньги в КНР после оттепели в отношениях. Пушков считает, что во всех названных случаях стратегический интерес уступал желанию получить прибыль. США сами усилили Китай в конце XX века, и именно потому, что тогда это было выгодным.

О стратегических последствиях тогда не задумывались, убеждая себя в том, что по мере роста рыночной экономики политическая система Китая «размягчится» и пойдет по пути западной демократии. И наступит вожделенный «конец истории» во главе с США и ставшим ручным Китаем, — указал сенатор.

Пушков уверен, что развязанные Белым домом многочисленные войны, выгодные для ВПК, но не являвшиеся таковыми для всей страны, говорят в пользу политической иррациональности США.

Ранее Алексей Пушков заявил, что Украина интересна НАТО исключительно в роли антироссийского тарана. Он пояснил, что ответственность за отказ Украине во вступлении в Альянс взяли на себя США и Германия, однако на самом деле категорически против этого выступают еще не менее 10–12 государств НАТО.