Пушков раскрыл роль Украины в планах НАТО Сенатор Пушков: Украина нужна НАТО в роли антироссийского тарана

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Участники саммита НАТО, который начинается в Вильнюсе, намерены продемонстрировать единство в вопросе поддержки Украины, отказав ей при этом в членстве — так блок сможет избежать внутреннего раскола, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Как заявил он в беседе с «Парламентской газетой», Украина интересна Альянсу исключительно в роли антироссийского тарана.

В НАТО давно принято решение по Украине — отказать ей в приеме, но не отказывать в поддержке, такова формула. В альянсе не хотят втягиваться в прямой военный конфликт с Россией. <...> Им намного выгоднее держать Украину на отдалении — в роли антироссийского тарана. И эту роль Киев исполняет лучше, чем если бы «незалежная» была частью НАТО, — подчеркнул сенатор.

Он пояснил, что сейчас ответственность за отказ Украине во вступлении взяли на себя США и Германия, однако на самом деле категорически против этого выступают еще не менее 10-12 государств НАТО, а еще около 20 стран-участниц Альянса поддерживают вступление Киева на словах, но прекрасно знают, что никто не даст им это сделать.

Другое дело, что на саммите наверняка будет заявлено о поддержке Украины, о реализации военных программ для Киева — как некая компенсация за отказ. Такая поддержка Украины — та платформа, на которой можно объединить страны альянса, — отметил Пушков.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил, что Украине будет сложно вступить в НАТО. Киссинджер рассказал, что лидеры Запада выступают против принятия страны в Альянс, несмотря на оказываемую поддержку.