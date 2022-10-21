Пушков отметил странность в скандальной отставке Трасс Сенатор Пушков назвал странным возможное возвращение Джонсона на пост премьера

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Лиз Трасс

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что ожидаемое возвращение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Британии после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла. Глава правительства может стать лишь элементом политического декорума, отметил он в Telegram.

Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую «лузерку» Лиз Трасс. Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума, — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил,что Трасс оказалась случайной фигурой — она смогла возглавить британское правительство только благодаря пустой демагогии.

Ранее в The Times заявили, что Борис Джонсон, прежде возглавлявший кабмин Великобритании, собирается вновь бороться за кресло премьер-министра и председателя Консервативной партии после отставки Лиз Трасс. Главными претендентами на этот пост являются экс-глава Минфина королевства и главный конкурент Трасс на прошлых выборах Риши Сунак, а также лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт.