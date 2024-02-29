Пушилин предположил, о чем будет послание Путина Федеральному собранию Пушилин: в послании Федеральному собранию Путин затронет тему СВО

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронет тему специальной военной операции на Украине и озвучит вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих, уверен глава ДНР Денис Пушилин. В разговоре с «360» он подчеркнул, что глава государства «чутко реагирует» на данную тему. Он отметил, что послание будет интересно не только представителям власти, но и простым гражданам.

Мы видим, коль чутко на это реагирует и действует в рамках этого наш президент. <...> Послание будет важно и для органов власти, и для простых людей, на которых все решения органов власти отражаются, — отметил Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что президент также может поднять социальные вопросы, в том числе меры поддержки учителей и медицинских работников. Он считает, что послание Путина нужно воспринимать как инструкцию к дальнейшим действиям.

Ровно так я лично буду ее воспринимать — как инструкцию, что и как делаем и как живем до следующего послания, — заключил Пушилин.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что ожидает от послания Путина поручений по созданию механизмов для усиленного развития регионов. По его мнению, нужно обеспечить высокий уровень жизни граждан в любой точке страны.