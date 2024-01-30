«Просто слова»: сенатор ответил на желание Японии заключить мир с Россией Сенатор Цеков назвал неприемлемыми условия Токио для мирного договора с Россией

Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Выдвигаемые Токио условия по мирному договору с Россией являются абсолютно неприемлемыми, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного Комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, это просто слова, а не конкретные действия. Цеков считает, что если бы власти Японии хотели заключить мирный договор, то давно обратились к президенту России и начались контакты по линии МИД.

Это неумное заявление. Просто слова и не более того. Хотел бы, при этом не откажется от санкций и территориальных претензий к России, при этом хотел бы заключить мирный договор. Если хочет, пусть берет и заключает, чтобы это были не слова, а конкретные дела. Обратился бы к президенту России, начались бы контакты по линии Министерства иностранных дел. Договор есть, его выработали за десятки лет и заключай его. Они хотят, но выдвигают неприемлемые условия, — сказал Цеков.

Сенатор напомнил, что в Конституции РФ есть статьи, запрещающие обсуждать территориальные вопросы России. Цеков подчеркнул, что отмена санкций со стороны Японии изменит отношение РФ, но это не значит, что мирный договор будет заключен автоматически.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио продолжит вводить санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.

Осенью 2023 года Кисида уже заявлял, что Токио будет придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса. В ответ на это эксперт общества «Россия — Япония» Олег Казаков отметил невозможность такого решения. По его словам, японский премьер просто зафиксировал позицию своей страны по этому вопросу, потому что подписание этого договора является стратегической задачей для Токио.